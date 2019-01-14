2019-01-14T13:48:41+03:00
Происшествия

Неисправная печь спалила жилой дом в Междуреченском районе

Ущерб оценен в 20 тысяч рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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При возгорании печи никто не пострадалПри возгорании печи никто не пострадалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня ночью в на улице Надсадной в селе Шуйском произошел серьезный пожар. В 3:34 ночи 14 января в службу МЧС поступило сообщение о возгорании одноэтажного брусового дома. Двухквартирный дом площадью 128 кв метров удалось потушить.

По предварительной причине, причиной пожара стало неисправное печное отопление. Под печью прогорел пол и сруб на 4 кв метров, 52-летнему хозяину помещения был нанесен ущерб в 20 тысяч рублей.

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