2019-01-14T13:12:32+03:00
Происшествия

Кофеманы из Череповца увели четыре банки напитка

На них возбуждено уголовное дело
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Юношам так и не удалось попробовать кофеЮношам так и не удалось попробовать кофеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое юношей, 15 и 17 лет, попались на краже кофе. 31 октября они пронесли мимо кассы 4 банки ароматного напитка и попались в руки охраны. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Россгвардии, парни были задержаны и переданы полиции. Ущерб от их действий составил 1207 рублей.

Сейчас на молодых череповчан возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В дальнейшем их могут приговорить к 5 годам принудительных работ.

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