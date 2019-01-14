В Вологодской области разыскивается 27-летний Даниил Репин

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-14T12:43:10+03:00

Молодой человек уехал рано утром из дома ровно 4 дня назад

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27-летний Даниил Репин исчез 10 января и до сих пор не выходил на связь. Он шел дома с Ярославской, 27 еще утром 10 января. Как сообщили ВРОО ПСО «Ты не один», направление, по которому направился Даниил, неизвестно. Выехать за пределы Вологды он мог на синем «Hyundai Accent» с госномером Т 760 ТН.

Приметы пропавшего: рост 180 см, на левой руке согнут безымянный палец. Он был одет в бирюзовый пуховик «Columbia», в темные спортивные штаны и черные сапоги-дутыши. С собой взял сотовый телефон, который сейчас выключен.

Просьба ко всем, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении вологжанина, позвонить по номерам: 102 – полиция, либо 8-921-123-88-80, 8-921-06-06-656 – волонтеры.