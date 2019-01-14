Вологжанин разбил гостю из Череповца голову об лестницу

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-14T12:08:47+03:00

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Посреди рабочей недели двое товарищей решили устроить застолье. 12 декабря они начали отмечать новогодние праздники в одной из квартир на улице Карла Маркса в областном центре. В гости к 37-летнему вологжанину приехал гость из Череповца. Друзья крепко выпили и в ночь со среды на четверг поссорились.

Выяснять отношения в квартире они не решились и вышли на лестничную площадку. Во время драки хозяин схватил 30-летнего товарища и толкнул его. Череповчанин сильно ударился головой о ступеньки и срочно был доставлен в больницу. Через неделю он скончался от полученной травмы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, дело передано в следственный комитет. За причинение смерти по не6осторожности возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.