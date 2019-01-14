Зимнюю депрессию и алкоголизм победят на «телефоне здоровья» в Вологде

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-14T11:13:57+03:00

Изменить ваше состояние можно бесплатно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врачи проконсультирую по проблемам с наркотиками и игроманией

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Два дня на «телефоне здоровья» работают психологи. В среду, 16 января, на вопросы вологжан ответит Илья Смирнов. Заведующим психиатрическим отделением №5 ВОПБ поможет справиться с депрессией и расскажет, как ее не получить впредь.

В четверг, 17 января, психолог-консультант Центра медико-психологической помощи, действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги Любовь Майфат проконсультирует семьи, имеющие проблемы с зависимостями: наркомания, алкоголизм, табакокурение и игромания.

Как сообщили в вологодском Центре медпрофилактики, 16 и 17 января можно позвонить по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.