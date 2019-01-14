Череповецкая «Северсталь» обыграла хабаровский «Амур»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-14T10:49:26+03:00

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2:3 в пользу хоккеистов «Северстали» закончился накануне, 13 января. На 7-минуте встречи и в конце первого периода шайбу забил череповчанин Алексей Махнов. Исход матча решил Иван Лекомцев, он принес команде третье очко. Хозяева льда в Хабаровске достойно провели 2 шайбы, их забил Вячеслав Ушенин. В итоге победа досталась гостям из города металлургов.

Андрей Разин, главный тренер ХК «Северсталь», поблагодарил команду: «У соперника появился новый главный тренер, это всегда новые эмоции — было видно, что «Амур» заряжен. Кроме того, играть в Хабаровске рано утром всегда тяжело. Благодарен ребятам, что выдержали, выстояли, вовремя забили. Особенно важным был первый гол. Поздравляю ребят с победой.

«Северсталь» сейчас поднялась на 10 место таблицы Запад с 34 очками. 15 января череповчане на выезде сыграют с китайским «Куньлунем».