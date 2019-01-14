Наркодиспансер в Череповце тушили 32 пожарных

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-14T09:29:39+03:00

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Накануне в областном наркодиспансере № 2 произошел пожар. В воскресенье, 13 января, на улице Металлургов, 55 сработала сигнализация. Около 13.52 позвонил санитар и сообщил о возгорании. 8 автоцистерн и 32 сотрудника МЧС прибыли на объект и выяснили, что на лестнице 5-го этажа вспыхнула лампа дневного освещения.

В иоге было эвакуировано более полусотни пациентов и 13 сотрудников лечебного заведения. Площадь пожара составила 0,5 кв метра, закопчена лестничная площадка. Пострадавших и погибших, а также причиненного ущерба не зарегистрировано. Тушения также не потребовалось.