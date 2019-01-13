Великий Устюг и Вологда установят памятники в честь освобождения Ленинграда

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-13T15:10:44+03:00

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В областной столице и на родине Деда Мороза планируется установка мемориалов памяти ленинградцев-блокадников. 27 января признан Днём воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). В этом году отмечается 75-летняя годовщина знаменательного события. «Дорога жизни» из Ленинграда проходила и через Вологодскую области, было эвакуировано более полмиллиона человек.

Чиновники из Санкт-Петербурга обратились с просьбой к администрации Вологды – решено, памятникам быть. На пожертвования петербуржцев монументы уже изготовлены и доставлены на место установки – в Вологде Горбачёвское кладбище, в Великом Устюге – на городское.