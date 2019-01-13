2019-01-13T14:47:06+03:00
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Массовые проверки транспорта в Вологде

Пять рейдов совершили полсотни инспекторов
Евдокия САХАРОВА
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Массовые проверки пассажирских автобусов завершились в Вологодском районе. По сообщению областного управления МВД, проверки проходили на трассах ВологдаТихвин — Р21 "Кола", МоскваАрхангельск, Вологда — Медвежьегорск. Более 50 инспекторов осматривали тахографы, состояние водителей, исправность и использование ремней безопасности, проверяли документы.

Всех ответственных за один из автобусов с неисправными ремнями оштрафовали. По словам старшего госинспектора ГИБДД, в целом, количество нарушений по району со временем снижается.

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