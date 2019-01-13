В Череповце вор вещей из ячеек хранения вернулся на место преступления
38-летний череповчанин вскрывал камеры хранения в продуктовых и воровал чужие пакеты и сумки
Изменить размер текста:
Сотрудники Росгвардии подозревают 38-летнего мужчину в совершении кражи: на камере видеонаблюдения продуктового магазина Череповца зафиксировано, как воришка вскрывает чужую ячейку и забирает пакет. К охранникам магазина обратилась женщина, чьи вещи были украдены.
На следующий день, подозреваемый вернулся в продуктовый, вероятно, для совершения покупок. Тут его и задержали. Мужчина оказался ранее судим и почему-то удивился раскрытию столь идеального преступления. Его передали полиции и завели административный протокол по статье "Мелкое хищение".