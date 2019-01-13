В дальней деревне под Вологдой самовозгорелась иномарка

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-13T14:10:20+03:00

В деревне Малая Гора сам собой загорелся кроссовер Chery Tiggo

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В минувшую субботу в деревне Малая Гора Усть-Кубинского района произошло ЧП: самовозгорелся кроссовер Сhery Tiggo десятилетнего возраста. 40-летняя местная жительница подсчитывает убытки: огнем было объято около 5 кв.м. По словам очевидцев, огонь заметили не сразу. Сильно пострадали моторный отсек и внутренняя отделка машины. Эксперты заключили, что причиной пожара является замкнувшая электропроводка.