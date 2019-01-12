У Соборной горки и в Прилуках Вологды появятся крещенские купели

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-12T13:12:20+03:00

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В ночь с 18 на 19 января все любители крещенского купания смогут окунуться в проруби на Соборной Горки и у Спасо-прилуцкого монастыря. В центре Вологды искупаться модно будет с с 11 часов вечера до 2 часов утра, а в Прилуках до 4 часов утра. Также окунуться можно будет и в субботу: с 09.00 до 16.00.

Сотрудники «Вологдагорводоканала» сообщают, что показатели качества воды в норме. Как рассказали в горадминистрации, толщина льда на реке Вологде сейчас составляет 30-35 см - такой показатель обеспечит безопасность вологжанам, вышедшим на лед. У обеих купелей будут дежурить сотрудники экстренных служб, спасатели, медики и сотрудники полиции. По берегу реки смонтируем ограждения, чтобы вологжане выходили на лед по одному в порядке очереди. Также будут установлены палатки с тепловыми пушками, где можно переодеться, и точки с горячим чаем и пирожками.