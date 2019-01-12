18-летнему террористу из Тотьмы дали условный срок

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-12T12:56:42+03:00

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За «минирование» тотемского колледжа 18-летний телефонный террорист получил условный срок. 23 октября парень позвонил в полицию и сообщил о ЧП. В результате больше сотни человек, учащиеся и педагоги, были эвакуированы из учебного заведения на улицу. После двухчасовой проверки опасность не подтвердилась.

Вскоре местные правоохранители вычислили «шутника». Им оказался Игорь П., который 25 декабря был осужден районным судом по заведомо ложному сообщению по факту терроризма из хулиганских побуждений.

Теперь молодого человека лишили свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. 11 января приговор вступил в силу.