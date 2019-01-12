Сбитая под Новый год пенсионерка скончалась в Череповце

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-12T12:43:55+03:00

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Пострадавшая в ДТП 86-летняя череповчанка скончалась в канун Рождества в городе металлургов. Она попала под машину «Хендай Солярис» перед предыдущим праздником - Новым годом. 31 декабря пенсионерка переходила проезжую часть на улице Командарма Белова близ дома№1.

С места происшествия пенсионерку отвезли в больницу и долго оперировали. Однако спасти жизнь не удалось: серьезные травмы и большая потеря крови сыграли решающую роль.

Сейчас проводится дополнительные экспертизы, устанавливающие степень виновности водителя.