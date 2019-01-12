2019-01-12T12:58:11+03:00
Происшествия

«Фольксваген» Доможирова врезался в КамАЗ на вологодской трассе

Его жена после ДТП попала в реанимацию
Александр Крок
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Фото с официальной страницы Е.ДомомжироваФото с официальной страницы Е.ДомомжироваФото: vk.com
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Серьезное ДТП произошло на автодороге Москва-Архангельск накануне вечером, 11 января, в начале шестого. В темное время суток известный вологодский оппозиционер Евгений Доможиров врезался в попутный КамАЗ, который буксировал такой же грузовоз. Как рассказал попавший в аварию водитель, въехал в стоящий без габаритов, аварийки и знаков КамАЗ-уборщик. Пока больших комментариев нет.

В УМВД сообщили: «Сцепка грузовиков двигалась по крайней правой полосе, иномарка и грузовик могли разъехаться в одном направлении по двум полосам. На этом участке дороги также есть искусственное освещение и установлено максимальное ограничение скорости 70 км/ч.»

В аварии пострадала супруга оппозиционера Ольга Доможирова. Бригадой скорой помощи она была доставлена в реанимацию. Сегодня в полдень решается вопрос о ее переводе на травматологию. Состояние пациентки врачи определяют как средней тяжести.

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