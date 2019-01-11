Череповецкая вдова принца из Нигерии прославилась на Первом канале

11 Янв. 20:11 2019-01-11T20:11:33+03:00

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Накануне, 10 января, в эфире первого канала появилась 50-летняя череповчанка. Вдова нигерийского принца приехала на передачу с двумя маленькими детьми, соседкой Татьяной и братом погибшего мужа Майклом.

Трагедия произошла в прошлом году, когда Габриэль с родственником пошли в ночной клуб, где и остановилось сердце отца двоих детей. С тех пор вдову не оставляет брат усопшего, он живет в ее квартире, помогает по хозяйству и намерен по законам своей страны жениться на бывшей супруге старшего брата.

Напомним, что бывшие супруги познакомились через интернет около 9 лет назад, после бурной переписки и первых свиданий Габриэль Аджайи переехал к Наталье в Новые Углы. Они поженились, и в браке родили двух детей.

Эту тему быстро подхватили федеральные СМИ, посетили местечко Новые Углы и пригласили Наталью Ведянину на центральное ТВ. В «Прямом эфире» соседка Татьяна высказала всю правду о брате-нахлебнике и была довольно-таки агрессивно против него настроена. Однако сама вдова не выразила желания выгнать родственника из однокомнатной квартиры под Череповцом и подтвердила мнение о несчастном случае и остром инфаркте мужа. Она показала двух прекрасных сыновей Габриэля, которые вспоминают папу каждый день и пообещала воспитать их в любви к своему отцу. Ей очень не хватает ласковых слов, доброты и заботливого средца покойного супруга, а на глаза череповчанки до сих пор не просыхают от слез.

Андрей Малахов признался в своей странице в Instagram, что считает эту историю готовым сценарием для фильма.