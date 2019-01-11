Под Череповцом в «Надежде» сгорела деревянная дача

СЕГОДНЯ 19:24 2019-01-11T19:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 января, в Ирдоматском сельском поселении в садоводческом товариществе «Надежда» произошел пожар. Сгорел 1-этажный каркасный дом с печным отоплением. На тушение на 17 линию прибыли 2 машины и 10 человек личного состава, однако спасти дачу не удалось. Первой сгорела металлическая в деревянной обрешетке кровля, а потом все 64 кв метра жилой площади. Пожарным удалось локализовать пламя и спасти соседние строения.

Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба и наличие страховки.