Под Череповцом в «Надежде» сгорела деревянная дача
Пожарным удалось локализовать пламя и спасти соседние строения
Устанавливается сумма ущербаФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня, 11 января, в Ирдоматском сельском поселении в садоводческом товариществе «Надежда» произошел пожар. Сгорел 1-этажный каркасный дом с печным отоплением. На тушение на 17 линию прибыли 2 машины и 10 человек личного состава, однако спасти дачу не удалось. Первой сгорела металлическая в деревянной обрешетке кровля, а потом все 64 кв метра жилой площади. Пожарным удалось локализовать пламя и спасти соседние строения.
Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба и наличие страховки.