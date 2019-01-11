2019-01-11T18:09:46+03:00
Происшествия

Вологжанин зарезал отца своей возлюбленной

Трагедия произошла в поселке Кипелово
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Следственные действия продолжаютсяСледственные действия продолжаютсяФото: СУ СК РФ по Вологодской области
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Явку с повинной написал 46-летний мужчина вологодским правоохранителям. Он признался в убийстве отца своей возлюбленной. Страшная трагедия произошла под Вологдой в поселке Кипелово накануне, 10 января. По версии следствия, мужчины «загуляли» в 9 часов утра еще 9 января, и в ходе застолья неожиданно поссорились глубокой ночью. 4 смертельных удара ножа получил хозяин жилья от своего гостя. Потерпевший скончался на месте ЧП, больше в квартире никого не было.

Неудавшегося «зятя» сотрудники СКР задержали «по горячим следам». По факту убийства возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается..

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