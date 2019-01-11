За браконьерство под суд попал вологодский рыбинспектор

СЕГОДНЯ 17:35 2019-01-11T17:35:18+03:00

С приятелем он незаконно выловил форель и лосось

Изменить размер текста: A A

Старший инспектор рыбоохраны предстанет перед судом в Вытегорском районе. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

Госслужащий обвиняется по уголовной статье в незаконной рыбной ловле с использованием служебного положения. Среди санкций за подобные деяния - штраф, а также тюремное заключение сроком до пяти лет. Кроме того, статья подразумевает лишение права занимать определенные должности.

Как считает следствие, 2 июня 2018 года мужчина, будучи госрыбинспектором, вместе со своим приятелем отправился на рыбалку и выловил запрещенные лосось и форель.

Преступление было совершено в Онежском озере в районе устья реки Андома.

Ущерб составил в 8000 рублей.