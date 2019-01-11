В Вологде задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-11T17:21:54+03:00

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С банковской карты 60-летнего вологжанина некто снял деньги. Он заявил об этом в полицию и там вычислили вора.

Пенсионер забыл кошелек с деньгами и банковской картой в магазине. Забытое продавцы ему вернули, однако чуть позже ему пришло смс-оповещение об оплате интернет-заказа на сумму около 5 тысяч рублей.

Полицейские сумели установить, кто сделал заказ и расплатился чужой карточкой. Им оказался работник магазина 1998 года рождения.

Молодой человек сознался в преступлении. И теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража с банковского счета". 20-летнему гражданину грозит 6 лет колонии.