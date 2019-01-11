В Вологде задержан похититель выручки из автомата игрушек

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-11T17:03:09+03:00

Ему грозит до 6 лет колонии

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У вологодского предпринимателя украли выручку. В дежурную часть УМВД России по г. Вологде позвонил 40-летний вологжанин, житель дома на улице Лаврова. У него исчезли деньги - два полиэтиленовых пакета с монетами.

Мелочи - монет от 1 до 10 рублей - было порядка 15 тысяч рублей: это была выручка из автомата с игрушками.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался житель областного центра 1999 года рождения.

Как выяснилось, юноша знаком с потерпевшим и знал, где тот держит выручку. В квартиру торговца игрушками он проник через окно.

Полицейские изъяли у воришки часть монет - кое-что тот успел потратить.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ -"Кража с проникновением в жилище".

Домушнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.