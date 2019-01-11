В Вологде задержан похититель выручки из автомата игрушек
У вологодского предпринимателя украли выручку. В дежурную часть УМВД России по г. Вологде позвонил 40-летний вологжанин, житель дома на улице Лаврова. У него исчезли деньги - два полиэтиленовых пакета с монетами.
Мелочи - монет от 1 до 10 рублей - было порядка 15 тысяч рублей: это была выручка из автомата с игрушками.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался житель областного центра 1999 года рождения.
Как выяснилось, юноша знаком с потерпевшим и знал, где тот держит выручку. В квартиру торговца игрушками он проник через окно.
Полицейские изъяли у воришки часть монет - кое-что тот успел потратить.
Следователем возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ -"Кража с проникновением в жилище".
Домушнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.