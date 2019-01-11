2019-01-11T17:03:09+03:00
Происшествия

В Вологде задержан похититель выручки из автомата игрушек

Ему грозит до 6 лет колонии
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

У вологодского предпринимателя украли выручку. В дежурную часть УМВД России по г. Вологде позвонил 40-летний вологжанин, житель дома на улице Лаврова. У него исчезли деньги - два полиэтиленовых пакета с монетами.

Мелочи - монет от 1 до 10 рублей - было порядка 15 тысяч рублей: это была выручка из автомата с игрушками.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался житель областного центра 1999 года рождения.

Как выяснилось, юноша знаком с потерпевшим и знал, где тот держит выручку. В квартиру торговца игрушками он проник через окно.

Полицейские изъяли у воришки часть монет - кое-что тот успел потратить.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ -"Кража с проникновением в жилище".

Домушнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Череповцом в «Надежде» сгорела деревянная дача
Вологжанин зарезал отца своей возлюбленной
За браконьерство под суд попал вологодский рыбинспектор
В Вологде задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты
Немецкая ищейка по кличке Тарантелл нашла вологодского мальчика
Молодые вологодские врачи получили по 500 тысяч рублей
Два вологодских водителя скрылись, сбив пешеходов
Два подростка угнали велосипед на глазах у череповчанки
В Вологде произошла серьезная авария на ТЭЦ
Бывшего замглавы Вологды Алексея Осокина оставили под домашним арестом
Нетрезвая вологжанка отравилась на пожаре в пятиэтажке на Панкратова
Лжеспасатели орудуют на Вологодчине
Несанкционированные переправы обнаружены в Великом Устюге
Череповчанка попала под модный приговор на Первом канале
3 тысячи вологжан ищут новую работу только на одном сайте