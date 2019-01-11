2019-01-11T16:51:31+03:00
Общество

Немецкая ищейка по кличке Тарантелл нашла вологодского мальчика

Ребенок ушел погулять и долго не возвращался домой
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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На помощь прибыл служебный песНа помощь прибыл служебный песФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Накануне, 10 января, в одном из вологодских дворов родители не смогли найти сына. 12-летний мальчик ушел гулять на улицу около 6 часов вечера. Он не вернулся домой ни в 8, ни в 9, ни в 10 часов. Самостоятельные поиски результатов не дали, телефон был отключен, и мама с папой обратились в полицию

На помощь прибыл служебный пес Тарантелл. Он вместе с хозяином обошел все ближайшие дворы и привел опергруппу к многоэтажке. Оказалось, что ребенок остался ночевать у друга и забыл позвонить родителям.

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