Немецкая ищейка по кличке Тарантелл нашла вологодского мальчика
Ребенок ушел погулять и долго не возвращался домой
На помощь прибыл служебный песФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:
Накануне, 10 января, в одном из вологодских дворов родители не смогли найти сына. 12-летний мальчик ушел гулять на улицу около 6 часов вечера. Он не вернулся домой ни в 8, ни в 9, ни в 10 часов. Самостоятельные поиски результатов не дали, телефон был отключен, и мама с папой обратились в полицию
На помощь прибыл служебный пес Тарантелл. Он вместе с хозяином обошел все ближайшие дворы и привел опергруппу к многоэтажке. Оказалось, что ребенок остался ночевать у друга и забыл позвонить родителям.