2019-01-11T16:16:44+03:00
Общество

Молодые вологодские врачи получили по 500 тысяч рублей

Они поехали работать на село
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области материально поддерживают медиков - специалистов, прибывших работать в сельскую местность.

Так, закончившие медицинские вузы до 1 января 2018 года и устроившиеся на работу в любые населенные пункты кроме Вологды и Череповца, возрастом до 35 лет попадают под программу поддержки. При этом они должны отработать на селе не менее 5 лет.

Как сообщает департамент здравоохранения, в прошлом году в больницы и поликлиники области прибыли работать 97 молодых специалистов. В декабре выплату в полмиллиона рублей получили доктора из Вожегодского, Сокольского, Вологодского, Вашкинского, Бабаевского, Белозерского, Великоустюгского, Кирилловского, Кич-Городецкого, Никольского и Усть-Кубинского районов.

Если в Вологодскую область приезжают и врачи из других регионов, то им предоставляют жилье или оплачивают аренду.

Сейчас в медвузах страны учится около 1000 вологжан. За счет их проблему с кадрами власти намерены решить в ближайшие 10 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Череповцом в «Надежде» сгорела деревянная дача
Вологжанин зарезал отца своей возлюбленной
За браконьерство под суд попал вологодский рыбинспектор
В Вологде задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты
В Вологде задержан похититель выручки из автомата игрушек
Немецкая ищейка по кличке Тарантелл нашла вологодского мальчика
Два вологодских водителя скрылись, сбив пешеходов
Два подростка угнали велосипед на глазах у череповчанки
В Вологде произошла серьезная авария на ТЭЦ
Бывшего замглавы Вологды Алексея Осокина оставили под домашним арестом
Нетрезвая вологжанка отравилась на пожаре в пятиэтажке на Панкратова
Лжеспасатели орудуют на Вологодчине
Несанкционированные переправы обнаружены в Великом Устюге
Череповчанка попала под модный приговор на Первом канале
3 тысячи вологжан ищут новую работу только на одном сайте