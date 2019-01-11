Молодые вологодские врачи получили по 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-11T16:16:44+03:00

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В Вологодской области материально поддерживают медиков - специалистов, прибывших работать в сельскую местность.

Так, закончившие медицинские вузы до 1 января 2018 года и устроившиеся на работу в любые населенные пункты кроме Вологды и Череповца, возрастом до 35 лет попадают под программу поддержки. При этом они должны отработать на селе не менее 5 лет.

Как сообщает департамент здравоохранения, в прошлом году в больницы и поликлиники области прибыли работать 97 молодых специалистов. В декабре выплату в полмиллиона рублей получили доктора из Вожегодского, Сокольского, Вологодского, Вашкинского, Бабаевского, Белозерского, Великоустюгского, Кирилловского, Кич-Городецкого, Никольского и Усть-Кубинского районов.

Если в Вологодскую область приезжают и врачи из других регионов, то им предоставляют жилье или оплачивают аренду.

Сейчас в медвузах страны учится около 1000 вологжан. За счет их проблему с кадрами власти намерены решить в ближайшие 10 лет.