2019-01-11T15:58:29+03:00
Происшествия

Два вологодских водителя скрылись, сбив пешеходов

Оба находятся в розыске
Иван Чухнин
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В Вологодской области за минувшие сутки сразу два водителя скрылись с места ДТП.

Так, 10 января в 14:25 в Вытегре на Ленинградском тракте, около дома 23, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель на неустановленном автомобиле сбил мужчину 1997 года рождения. Автомобиль скрылся с места происшествия. Пешеход получил травмы и лечится амбулаторно.

В 02:53 на ул. Кооперативной, у дома 12, в поселке Кипелово Вологодского района водитель сбил женщину, 1984 г.р..

Автомобиль скрылся с места происшествия. Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в вологодский травмоцентр.

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