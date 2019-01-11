Два вологодских водителя скрылись, сбив пешеходов
Оба находятся в розыске
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В Вологодской области за минувшие сутки сразу два водителя скрылись с места ДТП.
Так, 10 января в 14:25 в Вытегре на Ленинградском тракте, около дома 23, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель на неустановленном автомобиле сбил мужчину 1997 года рождения. Автомобиль скрылся с места происшествия. Пешеход получил травмы и лечится амбулаторно.
В 02:53 на ул. Кооперативной, у дома 12, в поселке Кипелово Вологодского района водитель сбил женщину, 1984 г.р..
Автомобиль скрылся с места происшествия. Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в вологодский травмоцентр.