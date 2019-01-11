Два подростка угнали велосипед на глазах у череповчанки

СЕГОДНЯ 15:25 2019-01-11T15:25:05+03:00

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Два подростка украли велосипед на глазах череповчанки - она была родственницей хозяйки двухколесной техники. Женщина пыталась остановить грабителей, но юноши не обратили на нее внимания.

Велосипед "Форвард" п ринадлежал 43-летней женщине и стоял в подъезде дома на улице Устюженской.

Однако вскоре юноши были найдены полицией. Ими оказались два 15-летних подростка, один из которых ранее уже был замечен в воровстве.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж группой лиц по предварительному сговору». Преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом.