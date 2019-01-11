2019-01-11T14:41:22+03:00
Происшествия

В Вологде произошла серьезная авария на ТЭЦ

Город оказался перед угрозой замерзания
Иван Чухнин
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Ремонт основного узла ТЭЦ может продлиться долго.Ремонт основного узла ТЭЦ может продлиться долго.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников, над Вологдой нависла угроза замерзания.

На центральной ТЭЦ, которая снабжает теплом 40 процентов города, вышел основной, самый мощный агрегат - из строя двигатель блока мощностью 102 мегаватт.

Вес агрегата около 11 тонн.

На него завязано все производство тепла и электроэнергии. В резерве такого нет. Так что теплоснабжение города будет производиться по иной схеме. Вместо нее подключена водогрейная котельная, которая работает на теплоснабжение города.

При низкой температуре котельная может не справиться с нагрузками.

При этом теплоноситель будет поступать в сеть с температурой "ниже графика".

Журналисты "Комсомолки" уточняют информацию.

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