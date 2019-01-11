В Вологде произошла серьезная авария на ТЭЦ
Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников, над Вологдой нависла угроза замерзания.
На центральной ТЭЦ, которая снабжает теплом 40 процентов города, вышел основной, самый мощный агрегат - из строя двигатель блока мощностью 102 мегаватт.
Вес агрегата около 11 тонн.
На него завязано все производство тепла и электроэнергии. В резерве такого нет. Так что теплоснабжение города будет производиться по иной схеме. Вместо нее подключена водогрейная котельная, которая работает на теплоснабжение города.
При низкой температуре котельная может не справиться с нагрузками.
При этом теплоноситель будет поступать в сеть с температурой "ниже графика".
Журналисты "Комсомолки" уточняют информацию.