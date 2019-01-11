2019-01-11T13:03:41+03:00
Общество

Бывшего замглавы Вологды Михаила Осокина оставили под домашним арестом

Иван Чухнин
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В Вологде экс-чиновника суд оставил под домашним арестом до 3 марта.

Продолжается расследование дела по факту хищения 100 миллионов рублей при строительстве путепровода над железной дорогой на Лукьяново.

Сегодня,11 января, суд должен определить меру пресечения остальным подозреваемым: городским чиновникам Антону Мусихину и Игорю Ивонину. Кроме того, уволился и помещен под домашний арест директор Вологодского водоканала Александр Присяжный.

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