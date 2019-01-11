2019-01-11T11:59:28+03:00
Происшествия

Нетрезвая вологжанка отравилась на пожаре в пятиэтажке на Панкратова

Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей
Александр Крок
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Фото из архиваФото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня, около трех часов ночи на улице Панкратова в областном центре вспыхнул пожар. Очаг возгорания был первом этаже в доме № 46. Пламя обуглило стены на кухне четырехкомнатной квартиры, в копоти оказались стены прихожей, одной из комнат и лестничной площадки.

Почувствовав запах гари соседи вызвали пожарных, которые через три минуты прибыли на место ЧП. 7 машин и 21 человек потушили возгорание за четверть часа, также за это время из подъезда были эвакуированы 6 жильцов, а двое – спасены. Пострадала только 32-летняя выпившая соседка, она не смогла самостоятельно выйти и, пока огнеборцы работали, отравилась продуктами горения. На скорой помощи вологжанка была доставлена в больницу.

Сейчас устанавливаются причины пожара, сумма причиненного ущерба составила около 150 тысяч рублей.

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