Лжеспасатели орудуют на Вологодчине

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-11T11:31:21+03:00

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Быть бдительными и осторожными просят вологжан сотрудники МЧС. Мнимые пожарные и спасатели обещают доверчивым вологжанам решить проблемы с инспекторами пожнадзора и просят за услугу деньги. Также они перепродают средства для первичного тушения и другое противопожарное оборудование. Завышая цены, злоумышленники орудуют и в других регионах России. Поэтому, если к вам обратились с подобными предложением, не впускайте незнакомцев в дом.

Как рассказали журналисту «Комсомолки» в пресс-службе ведомства, сотрудники ФПС не оказывают платных услуг и не продают населению и организациям огнетушители. Если у вологжан есть какие-либо сомнения, то можно звонить по телефону доверия: 8 (8172) 72 99 99.