Несанкционированные переправы обнаружены в Великом Устюге

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-11T12:01:02+03:00

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Две несанкционированные ледовые переправы нашли инспекторы ГИМС в Великом Устюге. Лед на них значительно тоньше нормы. Это значит, что автомобилисты, пользовавшиеся путепроводом каждый раз рисковали жизнью. Одна из опасных ледовых дорог была проложена на 62 км реки Сухоны близ деревни Исады.

Государственная инспекция по маломерным судам сообщила о ЧП районным властям. В предписании было сказано, что нужно либо перекрыть для транспорта переправу, либо ее оборудовать. Сейчас там идут работы по намораживанию льда, а после приведения пути в соответствие с нормами и проверок, администрация Великоустюгского района пообещала открыть дополнительную дорогу по сухонским льдам.

Вторая уже оформлена владельцем как официальная. Накануне, 10 января, до 6 тонн увеличена грузоподъемность ледовых переправ через реку Юг и до 10 тонн через реку Лузу.

Всего на водоемах Вологодчины сейчас открыто 14 ледовых переправ в Сямженском, Тотемском, Белозерском, Шекснинском и других районах области. В ближайшее время откроются еще три.