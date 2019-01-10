Череповчанка попала под модный приговор на Первом канале

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:01:49+03:00

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«Между двух огней» оказалась солистка череповецкой рок-группы «7 Отличий». Сегодня, 10 января, она выбирала золотую средину своего гардероба между вкусами мамы и мужа. Ведущий модного приговора на Первом канале Александр Васильев показал на обозрение публики череповецкий гардероб героини. Он состоял из пары платьев, облегающих брючек, нескольких красных футболок и одной черной блузки. Эвелина Хромченко рассмотрела «наряды» и вынесла приговор: «Здесь даже выкинуть нечего, так все скудно».

Актриса Алла Довлатова научила Наталью Запорожченко некоторым женским «штучкам». Она рассказала, что девушка обязательно должна чувствовать себя раскрепощенно и – заставила нашу героиню танцевать на подиуме, а Александр Васильев объяснил, что такое женственность.

В итоге 34-летняя вокалистка попала в руки профессиональных стилистов. И три шикарных наряда наши земляки привези домой.