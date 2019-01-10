3 тысячи вологжан ищут новую работу только на одном сайте

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:56:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 3 тысячи соискателей в Вологде решили начать год с поиска новой работы. Об этом сообщают аналитики сайта HeadHunter.

С 1 по 8 января этого года свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили почти 3 тысячи вологжан.

Чаще всего жители Вологды размещали резюме в сфере «Продажи», на втором месте оказалась сфера «Начало карьеры», на третьем – «Административный персонал».

Более активны были мужчины - две трети резюме. Половина соискателей - это люди от 18 до 30 лет. Еще 9,5 процентов резюме принадлежат соискателям старше 50 лет.

Примерно у 72% соискателей опыт работы превышает шесть лет. Столько же имеют высшее образование.

В 2019 году высокий спрос на рабочий персонал, продавцов, менеджеров по b2b-продажам, а также на ИТ-специалистов всех направлений.