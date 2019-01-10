Нетрезвый охотник стрелял в егеря
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Нетрезвый охотник стрелял в егеря. Следователи расследуют уголовное дело об угрозах огнестрельным оружием должностному лицу.
ЧП случилось 24 ноября в лесу Сокольского района. 43-летний мужчина охотился в компании двух друзей.
Однако их заметил егерь. Он попросил предоставить документы, но в ответ прозвучали выстрелы.
По мнению егеря, охотник пытался запугать его.
Такого же мнения и и следователи управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.
Охотнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет,