2019-01-10T16:36:28+03:00
Происшествия

Нетрезвый охотник стрелял в егеря

Иван Чухнин
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Нетрезвый охотник стрелял в егеря. Следователи расследуют уголовное дело об угрозах огнестрельным оружием должностному лицу.

ЧП случилось 24 ноября в лесу Сокольского района. 43-летний мужчина охотился в компании двух друзей.

Однако их заметил егерь. Он попросил предоставить документы, но в ответ прозвучали выстрелы.

По мнению егеря, охотник пытался запугать его.

Такого же мнения и и следователи управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Охотнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет,

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