Бизнес-леди из Череповца попалась на налоговой афере

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:42:25+03:00

За 2016 год выручка от продажи рыбы составила 26 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Налоговую декларацию подделала одна из предпринимательниц Череповца. Женщина внесла в документы придуманные факты и уменьшила свой доход на 1 миллион рублей. По версии следствия, торговка рыбой подделывала налоговые декларации в 2016 – 2017 годах. Ущерб может быть гораздо больше, так как только за 2016 год выручка предпринимательницы составила 26 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. За уклонение от оплаты налогов 39-летней череповчанке грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до 1 года лишения свободы.