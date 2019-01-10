В Череповце вычислили велосипедиста, уехавшего с места ДТП, по собаке

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:09:07+03:00

Мужчине грозит два года колонии

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В Череповце произошло ДТП на улице Молодежная с участием велосипедиста.

О ЧП сообщили в полицию прохожие.

Пострадавшим пешеходом оказалась женщина 1927 года рождения. У нее диагностированы тяжелые травмы: перелом правого бедра и ушибленная рана плеча.

Велосипедист поспешил скрыться с места ЧП, так что его разыскивала полиция.

Так как ДТП попало в объектив камеры наблюдения, виновного смогли вычислить.

Как сообщает УМВД области, уполномоченный участковый узнал в велосипедисте, а тот был с собакой бойцовской породы, жителя его участка. Череповчанин 1978 года рождения не стал отрицать свою вину. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ, согласно которой ему грозит лишение свободы до 2 лет

Теперь мужчина ждет суда. А женщина прооперирована и проходит амбулаторное лечение.