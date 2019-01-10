В Череповце вычислили велосипедиста, уехавшего с места ДТП, по собаке
В Череповце произошло ДТП на улице Молодежная с участием велосипедиста.
О ЧП сообщили в полицию прохожие.
Пострадавшим пешеходом оказалась женщина 1927 года рождения. У нее диагностированы тяжелые травмы: перелом правого бедра и ушибленная рана плеча.
Велосипедист поспешил скрыться с места ЧП, так что его разыскивала полиция.
Так как ДТП попало в объектив камеры наблюдения, виновного смогли вычислить.
Как сообщает УМВД области, уполномоченный участковый узнал в велосипедисте, а тот был с собакой бойцовской породы, жителя его участка. Череповчанин 1978 года рождения не стал отрицать свою вину. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ, согласно которой ему грозит лишение свободы до 2 лет
Теперь мужчина ждет суда. А женщина прооперирована и проходит амбулаторное лечение.