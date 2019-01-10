Военный из Вологды «прихватизировал» служебную квартиру

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:57:43+03:00

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История с муниципальной «хатой» началась еще в прошлом веке. Один из военных в далеком 1996 году получил служебное жилье в поселке Федотово. В 2005 году на только полученный жилищный сертификат он купил еще и новую квартиру для семьи. Недвижимость мужчина приобрел в областном центре, а заодно через 8 лет приватизировал и старое жилье, которое он так и не освободил.

Как такое могло произойти, заинтересовалась областная прокуратура. В ходе расследования следственное управление СК РФ по Вологодской области выяснило, что 20 декабря 2004 года подозреваемым было подписано обязательство, по которому он должен был сдать занимаемое жилое помещение в 2-месячный срок со дня приобретения нового жилья на средства сертификата. Вологжанин просто не исполнил обязательства, чем причинил ущерб Вологодскому муниципальному району.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

За мошенничество бывший военный может получить до 6 лет лишения свободы.