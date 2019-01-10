Рабочий из Грязовца выпил 80 бутылок чужого элитного алкоголя

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:20:44+03:00

Горячительное на 60 тысяч рублей было выпито до капли Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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32-летний строитель одного из складов Грязовца воспользовался своим рабочим положением. На договорных условиях он ремонтировал крышу продуктового амбара и приметил уголок с дорогостоящей продукцией. Элитный алкоголь он вынес через лазейку в кровле и ночью распил его вместе с друзьями.

Горячительное на 60 тысяч рублей было выпито до каплиФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Горячительное на 60 тысяч рублей было выпито до каплиФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Горячительное на 60 тысяч рублей было выпито до каплиФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На следующий день 66-летний хозяин склада заметил пропажу и заявил в полицию, но было поздно. Злоумышленника, конечно, удалось найти, только горячительное на 60 тысяч рублей было выпито до капли.

Как рассказали в областном УМВД, возбуждено уголовное дело, теперь любителю дорогостоящей выпивки грозит до 5 лет лишения свободы.