В Тарноге сгорела деревянная пилорама

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 10 января, рядом с деревней Никоновская Тарногского сельского поселения вспыхнула пилорама. Деревянное строение в 36 кв метров горело открытым огнем. Местные жители сообщили о ЧП пожарным, но здание спасти так и не удалось. В первую очередь пострадала крыша здания.

На месте работали 3 спецсостава и 7 пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, ЧП произошло из-за нарушений правил устройства и эксплуатации отопительного котла. Пострадавших и эвакуированных нет. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.