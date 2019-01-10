В Тарноге сгорела деревянная пилорама
Частный предприниматель лишился 200 тысяч рублей
Фото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня ночью, 10 января, рядом с деревней Никоновская Тарногского сельского поселения вспыхнула пилорама. Деревянное строение в 36 кв метров горело открытым огнем. Местные жители сообщили о ЧП пожарным, но здание спасти так и не удалось. В первую очередь пострадала крыша здания.
На месте работали 3 спецсостава и 7 пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, ЧП произошло из-за нарушений правил устройства и эксплуатации отопительного котла. Пострадавших и эвакуированных нет. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.