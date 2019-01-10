2019-01-10T11:31:19+03:00
Происшествия

Мошенница из Тулы обчистила вологодского пенсионера

Мужчина неправильно ввел номер сотового телефона
Александр Крок
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Любительнице «легкой наживы» грозит до 6 лет лишения свободыЛюбительнице «легкой наживы» грозит до 6 лет лишения свободыФото: Михаил ФРОЛОВ
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13 тысяч рублей исчезли с карты пожилого вологжанина. ЧП произошло, когда он попытался подключиться через интернет к «мобильному» банку. Одна из цифр телефонного номера была прожата неправильно, и доступ к чужим деньгам получила молодая жительница Тульской области.

Девушка воспользовалась случаем и сняла кругленькую сумму. Пока мужчина писал заявление, а следователи разбирались в произошедшем, 25-летняя злоумышленница успела потратить все деньги. Позднее она попала под уголовную статью и призналась в содеянном.

Сейчас любительнице «легкой наживы» грозит до 6 лет лишения свободы.

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