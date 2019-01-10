Мошенница из Тулы обчистила вологодского пенсионера
Мужчина неправильно ввел номер сотового телефона
Любительнице «легкой наживы» грозит до 6 лет лишения свободыФото: Михаил ФРОЛОВ
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13 тысяч рублей исчезли с карты пожилого вологжанина. ЧП произошло, когда он попытался подключиться через интернет к «мобильному» банку. Одна из цифр телефонного номера была прожата неправильно, и доступ к чужим деньгам получила молодая жительница Тульской области.
Девушка воспользовалась случаем и сняла кругленькую сумму. Пока мужчина писал заявление, а следователи разбирались в произошедшем, 25-летняя злоумышленница успела потратить все деньги. Позднее она попала под уголовную статью и призналась в содеянном.
Сейчас любительнице «легкой наживы» грозит до 6 лет лишения свободы.