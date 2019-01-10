Аферистки обокрали «проклятую» жительницу Бабаево

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:53:57+03:00

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Две «целительницы» сняли с вологжанки проклятие. Мистификацию они устроили у нее дома, рассказав, что на женщине и ее дочери лежит порча. Гадалки опускали в стакан с водой золотые украшения, которые тут же пропадали на глазах у пенсионерки. После проведения обряда аферистки удалились, прихватив с собой материальные ценности на 32 тысячи рублей.

Доверчивая гражданка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Вскоре выяснилось, что гастралерши орудуют по всей округе и уже успели найти себе очередных жертв.

В итоге за мошенничество, как сообщили «КП» в пресс-службе областной прокуратуры, 49-летняя жительница Архангельской области и 55-летняя жительница Кировской области получили 25 тысяч рублей штрафа и смягчение наказания: обвиняемые сразу же признали вину, ранее не были судимы и у одной из них на иждивении есть маленькая девочка.