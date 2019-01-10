2019-01-10T10:22:56+03:00
Происшествия

2-летний мальчик попал в ДТП с автобусом

Иномарку выбросило на встречную полосу под «Олимп»
Александр Крок
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Оба пострадавших продолжили лечиться амбулаторноОба пострадавших продолжили лечиться амбулаторноФото: по Череповцу ОГИБДД
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Накануне вечером, 9 января, в областном центре попал в ДТП 2-летний ребенок. Он ехал в машине с отцом и около половины седьмого получил травму, когда водитель «Дэу Нексии» не уступил дорогу «Опель Астре». Иномарка нарушителя вылетела на встречную полосу и близ дома № 110 на улице Чернышевского попала под автобус «Олимп».

В результате столкновения врачи диагностировали у мальчика ушиб правой кисти. Его отец обратился за помощью позднее. Медики поставили вологжанину сотрясение головного мозга.

Оба пострадавших продолжили лечиться амбулаторно.

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