2-летний мальчик попал в ДТП с автобусом
Иномарку выбросило на встречную полосу под «Олимп»
Оба пострадавших продолжили лечиться амбулаторноФото: по Череповцу ОГИБДД
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Накануне вечером, 9 января, в областном центре попал в ДТП 2-летний ребенок. Он ехал в машине с отцом и около половины седьмого получил травму, когда водитель «Дэу Нексии» не уступил дорогу «Опель Астре». Иномарка нарушителя вылетела на встречную полосу и близ дома № 110 на улице Чернышевского попала под автобус «Олимп».
В результате столкновения врачи диагностировали у мальчика ушиб правой кисти. Его отец обратился за помощью позднее. Медики поставили вологжанину сотрясение головного мозга.
Оба пострадавших продолжили лечиться амбулаторно.