Под Череповцом перевернулась иномарка

9 Янв. 2019 2019-01-09T22:51:57+03:00

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ДТП случилось днем 9 января на 370 км дороги Сергиев Посад-Череповец.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, 41-летний водитель «Рено Клио» не мог справиться с управлением, он врезался в дорожный знак. Из-за этого иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка - девочка 2007 года рождения. У нее сотрясение головного мозга. Кузов автомобиля был деформирован. Обстоятельства ЧП уточняют работники ГИБДД. .