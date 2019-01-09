В Череповце внедорожник сбил на "зебре" маму с детской коляской

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:42:56+03:00

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ЧП случилось в Череповце, 9 января, в 13:50 на "зебре" у дома №84 на улице Ленина была сбита мама с детской коляской.

Женщина переходила дорогу с коляской, в которой находился двухлетний ребенок.

Как сообщает отдел ГИБДД Череповца, за рулем «Тойоты Лэнд Крузер» находился 60-летний водитель.

У малыша диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Он был госпитализирован.

По мнению очевидцев, водитель внедорожника был нетрезв.