2019-01-09T15:31:23+03:00
Общество

Почти по три пожара в день происходит в Вологодской области

За год в огне погибло 84 человека
Иван Чухнин
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В Вологодской области в 2018 году произошло 1025 пожаров. Это почти по три пожара в сутки.

В них погибли 84 человека, а 95 вологжан - пострадали.

Только с новогодние каникулы - с 30 декабря по 8 января 2019 года - на территории Вологодской области произошло 52 пожара (пять пожаров в сутки) и в них погибло 8 человек.

Среди погибших - 11-летний мальчик в Кириллове, которого так и не смог вынести на улицу его отец.

По два человека погибли при пожарах в домах Вологды, Череповца и Кириллова.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, большинство пожаров по-прежнему приходится на жилой сектор, основная причина - неосторожное обращение с огнем и неисправность печного отопления.

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