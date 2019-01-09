Новый мост в Череповце обойдется в 17 миллиардов рублей
Стало известно, сколько будет стоить возведение еще одного перехода через Шексну в городе металлургов.
Двухкилометровый мост обойдется казне почти в 17 миллиардов рублей.
Об этом сообщает Город Че, комитет госзаказа Вологодской области объявил тендер по выбору подрядчика. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог региона. До 28 января принимаются заявки, а 1 февраля конкурсная комиссия выберет победителя.
На строительство моста в бюджете предусмотрено 16 миллиардов 598 млн. рублей.
Кроме моста будет возведена автодорога с кольцевой развязкой на трассе Сергиев Посад-Калязин-Череповец.
Объект планируется сдать в эксплуатацию в ноябре 2025 года. Реконструкция улицы Архангельской, где будет начинаться мост, уже ведется.
Целый деревянный квартал, ограниченный улицей Архангельской и проездами К.Белова и Биржевых, будет снесен.
Второй мост через Шексну планируют открыть через 7 лет.