Новый мост в Череповце обойдется в 17 миллиардов рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:51:37+03:00

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Стало известно, сколько будет стоить возведение еще одного перехода через Шексну в городе металлургов.

Двухкилометровый мост обойдется казне почти в 17 миллиардов рублей.

Об этом сообщает Город Че, комитет госзаказа Вологодской области объявил тендер по выбору подрядчика. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог региона. До 28 января принимаются заявки, а 1 февраля конкурсная комиссия выберет победителя.

На строительство моста в бюджете предусмотрено 16 миллиардов 598 млн. рублей.

Кроме моста будет возведена автодорога с кольцевой развязкой на трассе Сергиев Посад-Калязин-Череповец.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в ноябре 2025 года. Реконструкция улицы Архангельской, где будет начинаться мост, уже ведется.

Целый деревянный квартал, ограниченный улицей Архангельской и проездами К.Белова и Биржевых, будет снесен.

Второй мост через Шексну планируют открыть через 7 лет.