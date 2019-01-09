2019-01-09T14:34:42+03:00
Происшествия

В Соколе 41-летнего мужчину заподозрили в отцеубийстве

Ему нужны были деньги на алкоголь
Иван Чухнин
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В Соколе арестован 41-летний мужчина - его заподозрили убийстве отца. Тело 67-летнего жителя обнаружено 31 декабря 2018 года в комнате дома на улице Кирова.

По подозрению в его убийстве «по горячим следам» в ту же ночь был задержан безработный ранее судимый за убийство 41-летний сын погибшего.

По версии следствия, пьяная ссора произошла между подозреваемым и его отцом, в ходе которой 41-летний мужчина нанес потерпевшему удар ножом в область живота.

От кровопотери хозяин жилья вскоре умер на месте происшествия.

Мужчина признался в содеяном. Он пояснил, что нигде не работал, но ему нужны были деньги на алкоголь. Отец отказывался их ему дать. Это и привело их к смертельной схватке, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

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