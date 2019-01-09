32-летний вологжанин угрожал убийством продавцу и заставлял купить у него водку

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:14:59+03:00

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В Вологде задержан вологжанин, который забросал продавщицу яйцами и пирогами, а потом угрожал ее убить.

Как сообщает областное управление Росгвардии, 8 января в 8 вечера в продмаг на улице Казакова зашел мужчина. Он не стал покупать, а, наоборот, принес в магазин бутылку водки и предложил продавцу ее купить. Женщина отказалась, тогда посетитель схватил яица и пироги с прилавка и стал бросать их в продавца.

Женщина вызвала вневедомственную охрану. Когда наряд приехал, то мужчина уже скрылся, а заявление писать пострадавшая не стала.

Однако спустя час мужчина с водкой вновь вернулся в магазин. На сей раз он стал угрожать убить продавца. Та нажала на тревожную кнкопку.

Бойцы Росгвардии задержали 32-летнего вологжанина. Он был передан в полицию, где дает показания.