2019-01-09T13:14:59+03:00
Общество

32-летний вологжанин угрожал убийством продавцу и заставлял купить у него водку

ЧП случилось в продмаге на улице Конева
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде задержан вологжанин, который забросал продавщицу яйцами и пирогами, а потом угрожал ее убить.

Как сообщает областное управление Росгвардии, 8 января в 8 вечера в продмаг на улице Казакова зашел мужчина. Он не стал покупать, а, наоборот, принес в магазин бутылку водки и предложил продавцу ее купить. Женщина отказалась, тогда посетитель схватил яица и пироги с прилавка и стал бросать их в продавца.

Женщина вызвала вневедомственную охрану. Когда наряд приехал, то мужчина уже скрылся, а заявление писать пострадавшая не стала.

Однако спустя час мужчина с водкой вновь вернулся в магазин. На сей раз он стал угрожать убить продавца. Та нажала на тревожную кнкопку.

Бойцы Росгвардии задержали 32-летнего вологжанина. Он был передан в полицию, где дает показания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Череповце внедорожник сбил на "зебре" маму с детской коляской
Почти по три пожара в день происходит в Вологодской области
Новый мост в Череповце обойдется в 17 миллиардов рублей
В Соколе 41-летнего мужчину заподозрили в отцеубийстве
На трассе Москва-Архангельск легковушка в темноте резалась в эвакуатор
В Череповце ищут велосипедиста, сбившего пешехода
Жители Грязовецкой деревни неделю жили без воды
В Соколе на пешеходном переходе сбили школьницу
60-летний водитель ночью столкнулся со скорой в центре Вологды
В Череповце пьяный водитель разбил младенцу голову
Двое череповчан сгорели заживо при пожаре в многоэтажке
В Молочном под Вологдой сгорел склад
В Череповце зверски зарезаны девушка и ее знакомый
Рождество: звоном колоколов отметят праздник в Вологде
В Череповце обанкротились две управляющие компании
В Череповце обанкротились две управляющие компании
Кирилловский учитель погиб в пожаре, спасая сына
В два раза увеличили выплаты ветеранам в Вологодской области
Пожар на полмиллиона рублей случился под Череповцом
Под Череповцом «накрыли» дезоморфиновый притон
55-летний вологжанин погиб в своей квартире на улице Архангельской
Нож к горлу за золото: череповчанина ограбили после корпоратива
В смертельном ДТП под Вологдой погиб московский пенсионер
Пьяный за рулем отправил на больничную койку двух вологжанок
Вологжанин уехал на заработки и пропал
Череповчане сожгли фейерверком балкон в новогоднюю ночь
В канун Нового года под колесами погибла жительница вотчины Деда Мороза
Страшное ДТП под Тотьмой: 6 человек в больнице