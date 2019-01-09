На трассе Москва-Архангельск легковушка в темноте резалась в эвакуатор

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:05:37+03:00

Пострадала водитель и ее дети

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ДТП произошло 8 января, на 424 км трассы М-8.

На дороге Москва – Архангельск в Грязовецком районе иномарка врезалась в эвакуатор.

Как сообщает областное Управление ГИБДД, в 21:30 на обочине трассы работал эвакуатор «Hyundai» - он забирал автомобиль.

38-летняя женщина управляла автомобилем «Opel Astra» и врезалась в спецтехнику.

В результате аварии разбита иномарка, в ней пострадали водитель, ее 11-летняя девочка и шестилетний мальчик. Они отправлены врачами на амбулаторное лечение.