2019-01-09T12:55:59+03:00
Происшествия

В Череповце ищут велосипедиста, сбившего пешехода

Свидетелем была женщина в цветном платке
Иван Чухнин
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ДТП с участием велосипедиста случилось около военного училища связи и электроники еще в октябре. Велосипедист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали. Однако в больнице мужчина скончался.

Сейчас отдел ГИБДД по Череповцу ищет свидетеля: очевидцем произошедшего была пожилая женщина.

Согласно ориентировки, она славянской внешности, 70–80 лет, была одета в яркое фиолетовоее пальто, а также в цветной платок с принтом - на нем нарисованы розы.

Органы предварительного следствия очень расчитывают на помощь этой женщины. Возможно, кто-либо по описанию узнал соседку или родственника. Следователи просят сообщить любую полезную информацию по телефонам 8 (8202) 67–12–83; 8 921–050–24–75.

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