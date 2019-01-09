Жители Грязовецкой деревни неделю жили без воды

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:03:47+03:00

В деревне Зимняк отключили водоснабжение в связи с плохим состоянием водосети, которая оказалась бесхозной

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На данный момент прокуратура заинтересовалась делом жителей деревни Зимняк Грязовецкого района. С 15 по 22 ноября жители сидели без воды. Водоснабжение прекратили, т.к. трубы находились в неудовлетворительном состоянии. Сейчас следователи пытаются найти ответ, почему же администрация района целую неделю не занималась проблемой деревни с водой, ведь они нарушили федеральное законодательство и права местных жителей.

Оказалось, что водопроводные сети бесхозны. Администрация района знала об этом, но мер не предприняла. Ведется расследование.